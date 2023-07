PS5 Slim e PS5 Pro sono in arrivo? Il parere degli esperti di Digital Foundry

Le recenti dichiarazioni di Microsoft in tribunale, le quali anticipano l'arrivo di PlayStation 5 Slim, hanno scatenato i fan di tutto il mondo, che sperano in un repentino annuncio da parte di Sony. Ma quanto è probabile che PS5 Slim o PS5 Pro arrivino in tempi brevi?

A discuterne sono stati gli esperti di Digital Foundry nel corso di un episodio del video-podcast legato al canale. Stando alle loro parole, è davvero probabile che Sony sia in procinto di annunciare una versione più piccola e leggera di PlayStation 5, la quale avrebbe dei vantaggi in termini economici: sfruttando un sistema di dissipazione del calore più piccolo ed economico e magari anche qualche altro stratagemma, l'azienda nipponica potrebbe produrre la nuova macchina ad un prezzo minore ed aumentare i ricavi.

Vi è invece molto più scetticismo nei confronti di un'eventuale PlayStation 5 Pro. Realizzare una console più performante di PS5 avrebbe costi notevoli che andrebbero inevitabilmente a far aumentare il prezzo finale di vendita, rendendola una console per pochissimi utenti.

Insomma, secondo le previsioni è molto più probabile che entro la fine dell'anno potremo mettere le mani sulla prima delle due. A tal proposito, vi ricordiamo che, sempre secondo quanto emerso dalla causa Microsoft vs FTC, PlayStation 5 Slim potrebbe costare 399 dollari.