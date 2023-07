PS5 Slim e PS5 Pro: uscita, potenza e tutto quello che sappiamo, riassunto leak e rumor

Gli ultimi giorni sono stati un vortice di rumor e leak su PlayStation 5 Slim e PlayStation 5 Pro e, le due nuove console di casa Sony non ancora annunciate ma secondo indiscrezioni in uscita in rispettivamente nel 2023 e 2024: ecco tutto quello che sappiamo fino ad oggi!

PlayStation 5 Slim

In questa sedema nelle scorse ore sono emerse anche alcune immagini di PlayStation Project Q , la console Sony per il Remote Play in uscita alla fine del 2023, ma torneremo presto a parlarne...

Iniziamo con PlayStation 5 Slim la cui uscita sembra imminente, stando ai soliti bene informati (che in questo caso si chiamano Tom Henderson... hai detto niente). PlayStation 5 Slim forse si chiamerà solo PS5, verrà annunciata ad agosto, dicono gli insider, e uscirà a settembre 2023, anche se l'annuncio della PS5 Limited Edition di Marvel's Spider-Man 2 in arrivo il primo settembre farebbe pensare ad un possibile ritardo nel lancio del nuovo modello, ma si tratta solamente di una speculazione.

PS5 Slim non sarebbe troppo Slim, dice Tom Henderson, il quale ha avuto modo di vedere un prototipo che però potrebbe essere molto distante dal modello finale in termini di design. La nuova PlayStation 5 avrà il lettore ottico esterno dunque non ci saranno più due modelli di PS5 in commercio ma solo uno con lettore acquistabile a parte se siete interessati. Il prezzo della nuova PS5 Slim? Simile a quello di PlayStation 5 Digital Edition, si mormora.

PS5 PRO

Più consistenti (e insistenti) invece i rumor su PlayStation 5 PRO, in questo caso possiamo parlare di veri e propri leak che hanno rivelato le caratteristiche tecniche di PS5 PRO e tanti altri dettagli sulla console. PS5 PRO (nome in codice Project Trinity) dovrebbe arrivare alla fine del 2024 con i dev kit che potrebbero essere distribuiti già dal prossimo mese di novembre.

Sotto la scocca di PS5 PRO troveremo un SoC (nome in codice Viola) equipaggiato con 30 WGP (WorkGroup Processor), cluster di core che dovrebbero equivalere a 60 CU, con PS5 Standard che invece può contare su 36 CU. Il nuovo chip dovrebbe aprire le porte a memorie decisamente più veloci, con supporto fino a ben 18.000 MT/s, operando quindi a 18 Gbps rispetto ai 14 attuali di PS5.

PlayStation 5 PRO sarebbe pensata per far girare giochi a risoluzioni native vicine al 4K con un framerate più stabile, inoltre non mancherebbe il supporto esteso per il Ray-Tracing. Secondo alcune teorie PS5 PRO potrebbe montare CPU AMD Zen 5 e GPU RDNA 4 con supporto FSR3 garantendo quindi un salto prestazionale notevole con un possibile occhio rivolto anche al supporto per la risoluzione 8K in modalità Performance.

Nonostante le fonti citate siano autorevoli, niente di quanto riportato gode ad oggi di una conferma ufficiale da parte di Sony. Il tanto rumoreggiato PlayStation Showcase di agosto servirà a schiarirci le idee? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.