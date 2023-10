PS5 Slim quando esce in Italia? Previsioni e speculazioni

Il quarto anno della generazione PlayStation 5 sarà inaugurato dal lancio della nuova versione PS5 Slim, caratterizzata da peso e dimensioni ridotte, un lettore Ultra HD Blu-ray estraibile e un SSD di 1 TB.

La console sarà venduta in due distinte configurazioni: PS5 Slim Digital Edition a 449,99 euro (comprendente esclusivamente la console) e PS5 Slim a 549,99 euro (dotata anche di lettore UHD Blu-ray estraibile). Se i prezzi, le specifiche e gli accessori della nuova PlayStation 5 Slim sono ormai cosa nota, lo stesso non può dirsi della data di lancio, che per il nostro mercato appare alquanto fumosa.

Sony ha annunciato che PS5 Slim uscirà il 10 novembre 2023 in Giappone e in un generico novembre 2023 negli Stati Uniti d'America, per poi limitarsi a comunicare un ancor più generico "nei mesi seguenti" in relazione a tutti gli altri mercati, Italia inclusa. Alla luce di ciò, quando possiamo aspettarci il lancio di PS5 Slim dalle nostre parti?

Rispondere a questa domanda non è affatto semplice, ma vogliamo ugualmente lanciarci in qualche speculazione (guardando anche alla storia recente del marchio PlayStation) e successivamente leggere le vostre previsioni. Partiamo dicendo che sarebbe senz'altro strano non vedere una nuova console di Sony nel periodo autunnale, che facendo da anti-camera alle festività è storicamente il più redditizio in assoluto. PlayStation 4, PS4 Slim, PS4 Pro e PlayStation 5 sono tutte arrivate nel mese di novembre, pronte a cavalcare la frenesia del Black Friday e dello shopping natalizio. D'altro canto, se Sony fosse stata certa del lancio a novembre in Europa lo avrebbe detto fin dall'inizio, esattamente come ha fatto in riferimento agli USA. Invece, ha dato appuntamento ai "mesi seguenti".

Se novembre è fuori discussione, potrebbe non esserlo invece dicembre. Lanciandola nei primissimi giorni dell'ultimo mese dell'anno, Sony avrebbe ugualmente l'opportunità di cavalcare l'onda natalizia, anche se a registro non troviamo nessuna console PlayStation immessa sul mercato europeo nel mese di dicembre. Tutto dipende da quante unità di PS5 Fat ha ancora nei magazzini: ne ha a sufficienza per soddisfare la grande richiesta natalizia? Questo non possiamo saperlo. Se la risposta è sì, allora potrebbe farle comodo svuotare le riserve e dunque attendere i primi mesi del 2024. D'altro canto, potrebbe indurre le persone a trattenersi e rimandare l'acquisto in vista dell'uscita del modello Slim, quindi la situazione è sicuramente particolare.

Escludendo gennaio, un mese storicamente caratterizzato da una contrazione delle vendite, febbraio comincia a diventare appetibile, e forse ancora di più marzo. Nello storico troviamo come esempio il lancio di PS3 avvenuto il 23 marzo 2007 in Europa, dunque la storia potrebbe ripetersi. Di una cosa siamo abbastanza sicuri in ogni caso: PS5 Slim difficilmente uscirà dopo il mese da aprile 2024 in poi, per il semplice motivo che l'anno fiscale si conclude il 31 marzo 2024 e Sony ha tutto l'interesse nel mettere a registro il lancio di PS5 Slim in Europa prima che ne cominci uno nuovo.

E voi, cosa ne pensate? Condividete con noi le vostre previsioni nei commenti!