PS5 Slim: ci sono sconti, offerte o permute per passare al nuovo modello?

L'annuncio della nuova PlayStation 5 (comunemente PS5 Slim, anche se questa non è la denominazione ufficiale) porta con se tante domande e dubbi sopratutto per quanto riguarda l'acquisto da parte chi già possiede il "vecchio modello" di PlayStation 5 o PS5 Digital Edition, magari comprato da poche settimane.

In estate, Sony ha più volte proposto la sua console a 499.99 euro e nelle ultime settimane sono usciti bundle sicuramente appetibili come i pacchetti dedicati a EA Sports FC 24 e Marvel's Spider-Man 2, i quali includono ovviamente "la vecchia" PS5, situazione che sta causando alcune lamentele su forum e social.

Chi ha comprato un bundle o una console PlayStation 5 da poche settimane si ritrova quindi tra le mani un modello che presto uscirà di produzione, e proprio per questo sono in molti a chiedersi se Sony abbia previsto un programma di rottamazione o ritiro dell'usato con sconti sul nuovo.

Purtroppo la risposta è negativa, almeno al momento Sony non ha annunciato nessun piano di permuta per passare dalla vecchia PS5 al nuovo modello a prezzo scontato dando indietro la propria console usata, indipendentemente dalla data di acquisto di quest'ultima.

Non è escluso che iniziative simili possano giungere da parte di rivenditori indipendenti o grandi catene come incentivo promozionale per l'acquisto della nuova PS5, al momento però è ancora troppo presto per saperne di più dal momento che PlayStation 5 Slim non ha ancora una data di uscita italiana, conosciamo solamente il prezzo del nuovo modello di PS5: 549.99 euro per la versione Standard Edition con lettore e 449.99 euro per la Digital Edition alla quale può essere aggiunto il lettore Blu-Ray al costo di 119,99 euro.