PS5 Slim: sconto da 75 euro in arrivo in Europa? Lo suggerisce un infallibile leaker

Nel mentre continuiamo a chiederci se le colorazioni alternative di PS5 Slim mostrate al CES arriveranno sul mercato, il noto leaker billbil-kun, uno dei più affidabili in circolazione, suggerisce che la console Sony sarà presto acquistabile ad un prezzo scontato in Europa.

L'insider parla specificatamente del mercato francese, ma è probabile che l'offerta, dovesse essere confermata, verrà estesa ad altri paesi europei (Italia inclusa, si spera). Secondo quanto riferito da billbil-kun l'offerta di Sony partirà dalla giornata di lunedì 12 febbraio, e consentirà agli interessati di mettere le mani su PlayStation 5 Slim ad un prezzo vantaggioso.

Nello specifico, si parla di uno sconto di 75 euro che porterebbe il prezzo della console da 549,99 euro a 474,99 euro. L'insider non è attualmente in grado di dirci se l'offerta sarà accessibile esclusivamente tramite PlayStation Direct, o se invece raggiungerà anche altri retailer online e negozi fisici. Al momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, ma probabilmente non dovremo attendere poi molto tempo prima di ricevere un annuncio, considerando che l'offerta dovrebbe partire fra pochi giorni.

Per chi invece possedesse già la propria console Sony, vi segnaliamo l'ultimo aggiornamento in Beta di PS5 che ha introdotto migliorie all'audio del controller Dualsense e altre interessanti aggiunte.