PS5 Slim: Sony è agguerrita per il Natale, i magazzini sono pieni di console

Sembrerebbe proprio che Sony voglia raggiungere un nuovo record di vendite nel corso del periodo delle festività natalizie. A testimoniarlo sono alcuni video che mostrano la generosa quantità di PlayStation 5 che sta approdando nei magazzini delle grandi catene di tutto il mondo.

Come potete vedere nel video pubblicato dall'account X/Twitter Zuby_Tech, gli addetti alle vendite di una catena non ben precisata stanno ammassando una quantità spropositata di scatole contenenti i bundle di PlayStation 5 Slim con Call of Duty Modern Warfare 3. Stando al cinguettio del noto profilo social, sembrerebbe che la situazione sia la medesima in tutto il mondo, poiché Sony sta inviando generose scorte del nuovo modello della sua console di ultima generazione.

Dopo aver assistito a queste immagini, possiamo quindi avere l'ennesima conferma che il periodo in cui procurarsi una PlayStation 5 era impossibile è ormai un lontano ricordo. Da qui al prossimo Natale potranno tutti acquistarne una, magari approfittando di qualche sconto o dei bundle che consentono di ottenere la console con giochi o accessori aggiuntivi.

Per chi non lo sapesse, PlayStation 5 Slim è disponibile dallo scorso 24 novembre anche in Italia.