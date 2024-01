PS5 Slim: Sony ha mostrato a sorpresa tre nuove colorazioni al CES 2024

Destando la sorpresa degli appassionati videoludici, Sony ha messo in mostra all'annuale edizione CES 2024 (Consumer Electronics Show) tre nuove colorazioni di PlayStation 5 Slim.

Il design delle console, a cui potete dare uno sguardo tramite il post che trovate in calce, si chiamano ufficialmente Volcanic Red, Sterling Silver e Cobalt Blue e ognuna di queste presenta una finitura metallica che dona un carattere estetico inedito per la console. Ad affiancarle, ci sono anche i rispettivi controller DualSense. Da notare inoltre che tutti e tre i modelli presentano il lettore ottico, e nessuno di essi corrisponde alla variante Digital.

Al momento non ci sono altri dettagli sulle nuove colorazioni di PS5 Slim. Una presentazione in sordina, quella di Sony, che ricorda quella di Project Leonardo, il controller dedicato all'accessibilità anch'esso messo in mostra a sorpresa in occasione del CES 2023. Quando e in quali mercati arriveranno le nuove console non è quindi al momento chiaro. Dovremo quindi necessariamente attendere nuove informazioni da parte di Sony, che pur avendo immesso sul mercato PS5 Slim da alcune settimane non ha mai fatto menzione dell'arrivo delle nuove varianti.

Tra chi attende novità dal colosso nipponico, ci sono anche i possessori di PlayStation VR 2, che pur essendo ritenuto importante non è tra i presenti del CES 2024 di Sony.