PS5 Slim: quanto spazio libero c'è sull'SSD da 1 TB?

Come ben saprete, il modello standard di PlayStation 5 monta un veloce SSD da 825 GB, ma lo spazio che i giocatori possono utilizzare per installare giochi e conservare acquisizioni/screenshot è minore. Scopriamo se la nuova PlayStation 5 Slim dispone di più o meno spazio rispetto alla sua sorella maggiore.

Il nuovo modello della console di ultima generazione firmata Sony include un SSD da 1 Terabyte e, proprio come accade con la versione base di PlayStation 5, anche in questo caso non tutta la memoria è utilizzabile dall'utente, poiché parte di essa viene impiegata per l'archiviazione di file di sistema. Del terabyte di memoria, infatti, gli utenti possono utilizzarne solo 842,2 GB.

Si tratta di una cifra importante se si considera che la vecchia PlayStation 5 permette ai giocatori di utilizzare 667,2 GB degli 825 totali. Si tratta di circa 200 GB di spazio in più che permettono di installare parecchi titoli in più, soprattutto se di piccole dimensioni.

Sappiate che la disponibilità di un SSD più capiente non esclude la possibilità che gli utenti possano espandere la memoria della console. Anche PlayStation 5 Slim include infatti lo slot per SSD NVMe, che può essere installato per aumentare lo spazio d'archiviazione totale a disposizione del giocatore.

