PS5 Slim, spunta una foto in rete: sarà questo il nuovo modello di PlayStation 5?

Solo pochi giorni fa, un noto insider videoludico aveva diffuso sui social network interessanti indiscrezioni sulle possibili caratteristiche di PlayStation 5 Slim, e ora già arrivano ulteriori testimonianze relative al chiacchierato nuovo modello hardware di Sony.

Come noto, al momento il colosso giapponese non ha offerto alcuna conferma dell'effettiva esistenza di una PS5 Slim, ma questo non ha impedito a insider più o meno noti di condividere la propria opinione in materia. Ora, direttamente dalla Cina, un forum videoludico si ritrova a ospitare un'immagine di quello che viene descritto come il design di PlayStation 5 Slim.

Dettaglio interessante, l'estetica presentata dallo scatto sembra coincidere con quanto descritto dai precedenti rumor, che vorrebbero la console caratterizzata da un'altezza inferiore di circa cinque centimetri, a fronte di uno spessore sostanzialmente inalterato rispetto all'originale. La presunta PS5 Slim - sia nello scatto sia nelle ipotesi emerse negli ultimi giorni - sfoggerebbe inoltre due piccole fessure nere nell'area centrale, due ingressi USB-C nella zona frontale e lievi modifiche alla linea complessiva dell'hardware. Direttamente in calce a questa news, potete visionare l'immagine che sta circolando in queste ore.



In questa fase, è evidentemente impossibile verificare l'attendibilità dello scatto che sta circolando in rete: invitiamo dunque a interpretare le indiscrezioni con la dovuta cautela.