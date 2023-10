PS5 Slim: i nuovi stand sono a pagamento, e sono compatibili con Standard e Digital?

Le novità della neo-annunciata PlayStation 5 Slim non si fermano a peso e dimensioni del nuovo modello dell'ammiraglia di Sony. La compagnia nipponica ha confermato che il nuovo design della console è affiancato dall'arrivo di due nuovi stand.

Come leggiamo tramite le pagine del PlayStation Blog, la confezione di PS5 Slim includerà uno stand orizzontale (a cui potete dare uno sguardo tramite l'immagine riportata in calce). A questo andrà ad aggiungersi uno stand verticale, compatibile anche con i modelli Standard e Digital Edition che potrete decidere di acquistare a parte. "Con il nuovo modello PS5 sarà incluso uno stand orizzontale", leggiamo nel post ufficiale. "Inoltre, un nuovo stand verticale compatibile con tutti i modelli PS5 sarà venduto separatamente al prezzo di 29.99€". Un'altra novità annunciata da Sony riguarda la scocca, che presenterà una cover per metà lucida e metà opaca.

Il modello Slim di PlayStation 5 andrà a sostituire la versione Standard della console Sony, non appena le scorte del modello originale saranno definitivamente esaurite. Dopo aver ascoltato il feedback dei giocatori, e aver superato la crisi dei semiconduttori che ha frenato a lungo la produzione delle console e non solo, Sony ha ufficializzato l'arrivo del nuovo modello vociferato all'interno dei leak di Tom Henderson nel corso degli scorsi mesi.