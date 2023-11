PS5 Slim: primo teardown della console, dettagli su consumi e sistema di raffreddamento

Dopo aver dato uno sguardo alle prime foto dal vivo di PS5 Slim, il nuovo modello della console Sony viene "messo a nudo" nel primo teardown effettuato dallo YouTuber Dave2D.

Nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, l'attuale modello PS5 viene messo a confronto con il design modulare PS5 Slim. La differenza nelle dimensioni delle due scocche è palese, ma anche viene effettuato anche un confronto delle componenti interne delle home console.

Il video è utile anche a paragonare le temperature raggiunte da entrambi i modelli dopo un ciclo di stress di otto ore. Il risultato è compreso tra 62 e 64 gradi per il nuovo modello PS5 Slim e tra 60 e 63 gradi per il "vecchio" modello. Viene misurato anche il consumo energetico, che risulta superiore nel caso del nuovo modello in Spider-Man 2, Astro's Playroom e Death Stranding. Inoltre, il teardown mostra la rimozione dello slot del disco.

"In qualche modo è in grado di raffreddare tutto questo in un sistema più piccolo utilizzando lo stesso chip", dice leggermente sorpreso lo YouTuber, che tra le altre cose mette in mostra la ventola interna, leggermente diversa rispetto al modello fat, e conferma la presenza del metallo liquido per il sistema di raffreddamento.

Intanto nei magazzini di Amazon è comparso il bundle di PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2.