PS5 Slim con The Last of Us 2 Remastered: super prezzo da GameStop per il nuovo bundle

Da oggi e fino al 4 febbraio GameStop propone il bundle PlayStation 5 Slim con The Last of Us Parte 2 Remastered al prezzo promozionale di 569.98 euro, offerta valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Componi il tuo bundle online aggiungendo al carrello PS5 Slim Standard Edition e The Last of Us Parte 2 Remastered, aggiungendo entrambi i prodotti il costo totale di acquisto è di 569.98 euro, un bel risparmio rispetto all'acquisto separato dei due articoli. La promozione è valida fino a disponibilità delle scorte e in ogni caso entro e non oltre il 4 febbraio 2024. Una buona occasione per acquistare la nuova PlayStation 5 Slim con design aggiornato e dimensioni ridotte e The Last of Us Parte 2 Remastered, edizione rimasterizzata di uno dei giochi più acclamati del catalogo PlayStation, riproposto con un comparto tecnico migliorato e tante novità come la modalità aggiuntiva Roguelike Senza Ritorno, i Livelli Perduti cancellati dal gioco PS4 e un nuovo commento Director's Cut degli sviluppatori e dei doppiatori, tra cui Troy Baker e Ashley Johnson.

Sul sito di GameStop trovate anche una nuova serie di Winter Promo con sconti su giochi, accessori, gadget e merchandising, offerte valide fino al 14 febbraio salvo esaurimento delle scorte disponibili.