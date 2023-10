PS5 Slim usa la pasta termica o il metallo liquido per il raffreddamento?

Sebbene Sony abbia svelato molte delle caratteristiche del nuovo modello di PlayStation 5, ci sono ancora alcuni dubbi da parte dei videogiocatori sulle specifiche della versione Slim. Una di queste riguarda l'interno della macchina: la APU verrà raffreddata dalla tradizionale pasta termica o utilizzerà il metallo liquido come la vecchia PS5?

Dal momento che a livello di hardware il nuovo modello non dovrebbe presentare grosse differenze con il precedente, è quasi certo che anche PlayStation 5 utilizzerà il metallo liquido per il raffreddamento. Occorre però precisare che non vi sono annunci ufficiali in merito da parte del colosso nipponico, che potrebbe aver deciso di tornare alla pasta termica.

Alcuni vecchi rumor su PS5 Slim parlavano infatti dell'uso di pasta termica, possibile grazie alle minori temperature raggiunte dal nuovo modello della console domestica firmata Sony. Potremo quindi avere una conferma ufficiale solo nelle prossime settimane, quando le prime unità finiranno nelle mani degli esperti che la apriranno e ne analizzeranno ogni singolo elemento.

In attesa di poter scoprire tutti i segreti della nuova console, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un articolo dedicato alle 10 cose da sapere su PlayStation 5 Slim, incluse le dimensioni, il prezzo e la compatibilità con gli accessori.