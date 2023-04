PS5 Slim uscita, prezzo, specifiche tecniche e giochi: riassunto ultimi rumor e leak

PlayStation 5 Slim sembra essere più vicina che mai, Tom Henderson e altri insider hanno rivelato la volontà di Sony di lanciare una revisione della sua console, da affiancare a PlayStation Q Lite e PlayStation 5 PRO. Ma cosa sappiamo su PS5 Slim?Abbiamo raccolto i rumor ed i leak più recenti, in attesa di conferme ufficiali.

PS5 Slim quando esce e quanto costa?

PS5 Slim esce alla fine del 2023 secondo quanto riferito da Tom Henderson, l'annuncio potrebbe arrivare ad aprile mentre la commercializzazione sarebbe prevista per il mese di settembre in tutto il mondo. Nessuna menzione sul prezzo ma l'ipotesi è che Sony manterrà l'attuale prezzo di listino di PS5, senza tagli o ulteriori possibili aumenti, ma non ci sono certezze a riguardo.

PS5 Slim caratteristiche e cosa cambia dalla PS5 normale

Oltre ad un nuovo design e dimensioni più compatte, PlayStation 5 Slim potrebbe (il condizionale è d'obbligo) presentare alcune modifiche "sotto il cofano" per migliorare e ottimizzare i consumi, tuttavia trattandosi solamente di un redesign dell'attuale console, PS5 Slim non sarà più potente del modello attuale. Il nuovo modello di PS5 dovrebbe avere un lettore ottico estraibile, in questo modo i clienti potranno decidere in base alle proprie esigenze mentre Sony andrà ad eliminare la doppia linea di produzione (PS5 Standard e PS5 Digital Edition) lasciando sul mercato una sola console modulare.

PS5 Slim avrà giochi esclusivi?

No, esattamente come accaduto con PS4 e PS4 Slim, i giochi funzioneranno indistintamente su tutte le console PS5 e non ci saranno giochi esclusivi per PlayStation 5 Slim. Tutti i giochi e gli accessori in commercio funzioneranno anche sul nuovo modello, si mormora che Sony possa lanciare Marvel's Spider-Man 2 a settembre insieme a PS5 Slim ma potete stare tranquilli, il nuovo gioco dell'Uomo Ragno girerà anche sulle PS5 Standard e PS5 Digital Edition (chiaramente solo in formato digitale).