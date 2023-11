PS5 Slim in vendita da oggi in Italia, ecco dove comprarla con disponibilità immediata

A sorpresa, Sony ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo di PlayStation 5 Slim in Italia a partire da oggi, venerdì 24 novembre. La nuova console è ora disponibile in alcuni negozi selezionati e presto presumibilmente anche su Amazon.

Ad oggi potete comprare PlayStation 5 Slim su PlayStation Direct, nel momento in cui scriviamo la console è disponibile sullo store online di Sony, fino ad esaurimento scorte. Su PlayStation Direct la spedizione è gratis, attenzione perché l'azienda sottolinea che "a causa dell'elevata richiesta, c'è un limite di 1 console per ordine." PlayStation Direct offre anche la garanzia di un anno e resi gratuiti su ogni prodotto acquistato. Inoltre acquistando una console PlayStation sullo store ufficiale di Sony avrete diritto a 14 giorni di prova gratuita di PlayStation Plus Premium.

Ricordiamo che la confezione della nuova PS5 include la console, un controller DualSense, 2 piedini base orizzontale, cavo HDMI, cavo di alimentazione, cavo USB e manualistica. E i prezzi? PS5 Slim Digital Edition costa 449.99 euro, PS5 Slim lettore ottico modulare costa 549.99 euro (link non tracciato). Sono in vendita su PlayStation Direct anche lo stand verticale (opzionale) a 29.99 euro (link non tracciato) mentre il solo lettore Blu-Ray (al momento non disponibile su PlayStation Direct) costa 119,99 euro.