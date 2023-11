PS5 Slim già in vendita negli USA, compreso bundle con Marvel's Spider-Man 2

C'erano state voci di corridoio sull'uscita di PlayStation 5 Slim negli USA a novembre, e dai rumor si passa ai fatti concreti: la nuova versione della console Sony è infatti già in vendita in alcuni negozi statunitensi.

A riportarlo è il portale VideoGames Chronicle, che segnala la messa in vendita di PS5 Slim presso gli store online di note catene quali Dell e Walmart. Per il momento invece il PlayStation Direct americano continua ad avere a disposizione soltanto il modello originale di PS5. In aggiunta, sono in vendita anche i bundle PS5 Slim con Marvel's Spider-Man 2, già comparsi negli scorsi giorni nei magazzini Amazon.

Per il momento non è chiaro se anche ulteriori rivenditori hanno già messo a disposizione le versioni versioni più sottili Standard e Digital della piattaforma Sony, ma è probabile che un poco alla volta sempre più negozi metteranno in vendita i modelli Slim. Per adesso invece tutto tace per quanto riguarda l'Europa: Sony ancora non si è ancora espressa ufficialmente su quando PS5 Slim farà effettivamente il suo esordio nei nostri territori, la speranza è che la distribuzione avvenga quanto prima, magari già nelle prossime settimane.

Intanto PS5 ha superato le 46 milioni di unità vendute e vede crescere sempre di più i suoi numeri: l'arrivo delle edizioni Slim daranno sicuramente un'ulteriore spinta alla console del colosso nipponico.