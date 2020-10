PS5: slot di espansione e ventole nelle foto leak dell'hardware interno

Nell'impaziente attesa della community per le prove dal vivo su PS5 da parte di una ristretta cerchia di youtuber giapponesi, trapelano in rete delle foto che, se risultassero autentiche, ci mostrerebbero per la prima volta l'interno della console nextgen di Sony.

Le nuove immagini, presumibilmente scattate da uno dei fortunati creatori di contenuti che stanno conducendo i test sulla prossima piattaforma ammiraglia di casa di Sony, ritraggono infatti l'interno di PlayStation 5, o quantomeno le componenti hardware accessibili dagli utenti sganciando una delle cover esterne in plastica bianca che contribuiscono a donare alla console un aspetto futuristico.

Servendosi delle clip per le cover rimovibili di PS5, l'autore di queste foto leak ci consente di intravedere lo slot per espandere lo spazio di archiviazione con una memoria esterna SSD M.2 e, soprattutto, la copertura in plastica di una delle ventole su cui si baserà il sistema di dissipazione del calore di PlayStation 5.

Come sottolineato da coloro che stanno commentando sui social e sui principali forum di settore queste immagini, le dimensioni delle ventole di PS5 dovrebbero essere simili a quella adottata su PS4 PRO: il sistema a doppia ventola di PlayStation 5, presumibilmente, dovrebbe lavorare a un regime di rotazioni inferiore e, quindi, garantire una riduzione della rumorosità.

Per averne una conferma o una smentita definitiva, quindi, non ci resta che attendere lo spettacolo organizzato da Sony in coincidenza della chiusura della YouTube Gaming Week che partirà ufficialmente alle ore 11:00 italiane di domani, domenica 4 ottobre, con PS5 nelle mani degli streamer giapponesi e le loro attesissime "prove su strada" con la console.