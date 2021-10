PS5: Sly Cooper e inFamous torneranno, insider sicuro al 100%

Si continua a parlare di due IP PlayStation Studios ferme da molti anni ma a quanto pare in procinto di fare il loro ritorno: l'insider Shpeshal_Nick (co-fondatore di XboxERA e co-conduttore dell'omonimo podcast) conferma che nuovi giochi di Sly Cooper e inFamous sono in fase di sviluppo.

Non ci sono altri dettagli in merito ma Nick si dice sicuro delle sue affermazioni, con tanto di conferma da parte di una non meglio identificata fonte interna di Sony. Già in passato l'insider aveva anticipato il ritorno di Sly Cooper su PS5 (confermato poi anche da Jeff Grubb) ma a quanto pare Sony starebbe lavorando anche al ritorno di inFamous, non è chiaro però se Sucker Punch Productions sia al timone di questi due progetti oppure no.

Entrambe le serie sono state sviluppate proprio da Sucker Punch, team autore di Ghost of Tsushima e presumibilmente al lavoro su Ghost of Tsushima 2 per PlayStation 5. Sly Cooper e inFamous potrebbero essere affidati alle cure di altri studi ma al momento si tratta solamente di supposizioni.

La serie Sly è ferma dal 2013, anno di pubblicazione di Sly Cooper Ladri nel Tempo mentre inFamous Second Son è uscito nel 2014, seguito poi sempre nello stesso anno dall'espansione standalone inFamous First Light, da allora non abbiamo più avuto notizie sul franchise e Sucker Punch ha iniziato a lavorare sull'universo di Ghost of Tsushima mettendo da parte queste altre due IP.