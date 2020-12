PS5: soldato della Space Force salta un allenamento per acquistarla e viene degradato

Tutti, ma proprio tutti, vogliono una PlayStation 5, anche i membri delle forze armate degli Stati Uniti d'America. Sono esseri umani con delle passioni anche loro, dopotutto. Quello che è successo ad un soldato della Space Force, tuttavia, ha dell'incredibile.

Un soldato della United States Space Force, una delle cinque forze armate degli Stati Uniti d'America che si occupa delle operazioni spaziali, si è presentato con trenta minuti di ritardo ad un allenamento nel tentativo di accaparrarsi una PS5. A quanto pare, ha setacciato diversi negozi Target della sua area alla ricerca disperata della console next-gen di Sony, che in questi giorni è letteralmente introvabile in tutto il mondo. Alla ramanzina del suo superiore ha risposto dicendo: "Yolo, PS5 > letter of discipline", che può essere tradotto con "Si vive solo una volta sola, la PlayStation 5 è più importante di una lettera di richiamo".

Ebbene, gli è andata peggio di quanto si aspettasse. A causa del ritardo e del suo atteggiamento sfrontato e poco professionale, il soldato - la cui identità è ignota - è stato degradato da Senior Airman a Airman 1st Class, con la seguente giustificazione: "Sei arrivato tardi a lavoro e hai insinuato al tuo supervisore che comprare una PlayStation per te è più importante delle conseguenze delle tue azioni. Le tue azioni sono molto lontane dalla professionalità che ci aspettiamo da te in quanto membro delle forze armate".

Sappiamo cosa vi state chiedendo: almeno, è riuscito ad acquistare una PlayStation 5? Purtroppo la lettera non chiarisce questo aspetto, ma forse non è questo il punto. Ci sono cose più importanti di una console.