PS5: per un sondaggio costerà tra 400 e 500 dollari, ma non è escluso un prezzo più alto

Anche se non c'è ancora una data d'uscita di PlayStation 5, gli ultimi annunci ufficiali di Sony e la possibilità che PS5 sarà retrocompatibile con tutte le console PlayStation, come si diceva nei giorni scorsi, hanno messo la nuova console di Sony nuovamente al centro dei riflettori.

La stragrande maggioranza della community non vede l'ora di mettere le mani sui nuovi gingilli next-gen e la curiosità è grande intorno ai nuovi modelli di PlayStation e Xbox. Ma quanto saremo disposti a spendere per portarci a casa PS5? Lo ha chiesto il sito Push Square in un sondaggio, i cui risultati sono abbastanza interessanti.

Per la maggior parte degli intervistati infatti, il prezzo di PS5 si assesterà tra i 400 e i 500 dollari, ma una parte piuttosto consistente crede che il prezzo possa essere ancora più alto, ossia fra i 500 e i 600 dollari. Insomma, realisticamente, visti i componenti che monterà la console, è ragionevole pensare che non si tratterà di un prodotto economicissimo, ma probabilmente sarà difficile che possa toccare la vetta dei 600 dollari.

In molti pensano che alla fine PS5 sarà lanciata al prezzo di 499 euro, ossia circa 550 dollari, in linea con quello della console attualmente più potente sul mercato, Xbox One X.

Voi che ne pensate? Quale sarà il prezzo finale di PS5?