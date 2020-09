PS5: Sony ha abbassato il prezzo per rispondere alla strategia aggressiva di Microsoft?

La strategia si Microsoft per la prossima generazione è stata accolta positivamente dai giocatori: la casa di Redmond proporrà Xbox Series S, una console senza lettore di dischi e meno potente, a 299 euro, mentre Xbox Series X, il fiore all'occhiello della famiglia, sarà venduta a 499 euro. Ora tocca a Sony mostrare le sue carte...

Mentre attendiamo che il colosso giapponese annunci la data d'uscita e il prezzo di PlayStation 5, la rete pullula di speculazioni, indizi e report provenienti da fonti più o meno affidabili. L'ultimo arrivo dai nostri colleghi di GameReactor UK, che sembrano essere piuttosto sicuri delle informazioni giunte alla loro orecchie.

Secondo alcune loro conoscenze, l'idea iniziale di Sony era quella di piazzare PS5 ad un prezzo "considerevolmente" maggiore rispetto a Xbox Series X (499 euro), ma la strategia aggressiva di Microsoft l'avrebbe indotta a correggere il tiro e ad abbassarlo. Attualmente, quindi, i piani della compagnia giapponese dovrebbero prevedere un prezzo di 499 euro per PlayStation 5 e 399 euro per PlayStation 5 All-Digital Edition, un'indiscrezione che va a rafforzare la nostra ipotesi dei 100 euro di differenza tra i due modelli.

Sarà davvero così? Impossibile dirlo con certezza, anche se i prezzi vociferati sembrano plausibili. Non c resta che attendere l'annuncio ufficiale, che secondo molti potrebbe essere dietro l'angolo... Intanto, Amazon Japan ha suggerito il 20 novembre come possibile data d'uscita per PS5...