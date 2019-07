PS5: Sony affronterà la next-gen diventando Nintendo? L'opinione di Forbes

In seguito alla diffusione delle prime caratteristiche tecniche di PS5, si è ufficialmente aperto il lungo percorso che condurrà all'esordio della prossima console di casa Sony.

Recentemente, anche il celebre magazine Forbes ha pubblicato un interessante speciale dedicato alla next-gen videoludica, a firma di Dave Thier. Al suo interno viene condivisa una chiave di valutazione interessante di quello che potrebbe essere la futura strategia del colosso nipponico, che, si afferma, "sembra intenzionata a seguire il percorso di Nintendo". Un confronto intrigante, che viene fondato su di una crescente attenzione da parte di Sony allo sviluppo di prestigiosi giochi AAA single-player ed esclusivi per le propria piattaforma e sviluppati da team interni. Un percorso che, secondo l'autore, è cominciato nella seconda metà dell'era PlayStation 3 ed è proseguito nel ciclo vitale di PlayStation 4. A titolo di esempio, vengono citati produzioni quali God of War, Uncharted, Marvel's Spider-Man e Horizon: Zero Dawn.



La riflessione di Forbes prosegue sottolineando come "lo sviluppo first-party di Sony sia più forte che mai" e come, a differenza di Microsoft, che supporta tanto l'ecosistema Xbox quanto quello PC, sia vincolato ad un'unica piattaforma, che nel prossimo futuro sarà PlayStation 5. In un contesto in cui molti guardando a produzioni di genere game-as-a-service, Sony e Nintendo sembrano rappresentare una sorta di "baluardo" a questo tipo di esperienze videoludiche.



Uno stimolo di riflessione sicuramente interessante quello offerto da Forbes, anche in virtù dei recenti rumor che vorrebbero Sony pronta ad acquisire nuovi studi: voi cosa ne pensate?