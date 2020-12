PS5: Sony si è allontanata dal pubblico giapponese? Il commento di Jim Ryan

Dopo aver sottolineato che gni scorta di PS5 è assolutamente esaurita (quantomeno nella primissima fase di lancio), Jim Ryan ha voluto rimarcare la posizione di Sony in merito alle recenti voci di corridoio che davano l'azienda focalizzata sui mercati occidentali e "lontana" dalle esigenze del pubblico nipponico.

In uno stralcio dell'intervista a Ryan contenuta nell'ultimo numero della rivista EDGE, i redattori del celebre magazine videoludico riprendono le dichiarazioni condivise dal CEO della divisione PlayStation di Sony sui report di Bloomberg che davano il Giappone in disparte con PS5: "La posizione di Sony è che il mercato giapponese era e rimane incredibilmente importante per noi. Non siamo mai stati così entusiasti dell'impegno dimostrato dagli sviluppatori e dalla community giapponese. Sin dalla seconda metà del ciclo di vita di PS4 abbiamo poi visto un maggiore coinvolgimento degli editori giapponesi, e questo contribuisce a rafforzare la nostra posizione con PS5".

Lo stesso boss di Sony PlayStation sottolinea poi come "molti di quei commenti (riferendosi al report di Bloomberg, ndr) sono imprecisi, il Giappone è il nostro secondo mercato più grande e rappresenta il cuore e l'anima di Sony, non può che continuare ad essere una componente fondamentale per noi".

Dal CEO di Sony PlayStation non è però giunto alcun commento sulla non secondaria questione avanzata dai fan giapponesi di PS5 non contenti per il cambio del pulsante di conferma: la nuova generazione di console Sony, infatti, spezza la lunga tradizione nipponica che vedeva l'impiego (esclusivamente nel Sol Levante) del tasto Cerchio per confermare un'azione.