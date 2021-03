PS5: Sony annuncerà a breve almeno due nuove esclusive tripla A?

Nel corso delle ultime ore l'attenzione dei possessori di PlayStation 5 è stata attirata dal curriculum di uno sviluppatore, il quale potrebbe contenere informazioni preziose sui progetti in arrivo sulla console e ancora non annunciati da parte di Sony.

Parliamo di Cody Childress, Character Animator che dal 2018 allo scorso febbraio 2021 ha lavorato presso Sony Interactive Entertainment svolgendo il ruolo di Cinematic and Gameplay Animator. A far drizzare le antenne dei fan non è però il compito del programmatore ma i progetti ai quali ha lavorato durante la sua permanenza tra le fila di SIE.

Ecco infatti i progetti ai quali Childress ha contribuito lavorando alle animazioni:

Death Stranding - Cinematic Animation (mocap)

Progetto non ancora annunciato - Gameplay Animation (mocap e hand key)

Last of Us Part 2 - Cinematic and Gameplay Animation (mocap e hand key)

Gioco PlayStation 5 tripla A - Cinematic and Gameplay Animation (mocap e hand key)

Gioco PlayStation 5 tripla A - Cinematic Animation (hand key)

Come potete ben vedere nell'elenco, sono presenti due titoli AAA e un generico progetto ancora non annunciato. Questo non solo significa che, come possiamo facilmente immaginare, Sony sta lavorando ad altre esclusive per la console next-gen, ma che il loro annuncio potrebbe non essere poi così distante. In entrambi i casi si utilizza la parola inglese "Upcoming" che in italiano significa "Imminente". Non è da escludere quindi che il colosso giapponese si stia preparando a svelare i prossimi progetti in un grande evento, magari in concomitanza con il periodo durante il quale si tiene solitamente l'E3.

Dal momento che lo sviluppatore ha partecipato alla creazione di titoli di spicco come The Last of Us Parte 2 e Death Stranding, non è da escludere che si tratti in entrambi i casi di prodotti di una certa importanza.

In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che da oggi PlayStation 5 è ufficialmente sbarcata anche in Egitto.