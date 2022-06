PS5: Sony annuncerà cuffie e monitor da gaming insieme al DualSense Pro?

Nei giorni scorsi il noto insider Tom Henderson ha anticipato il possibile arrivo del DualSense Pro, un secondo modello dell'apprezzato controller di PlayStation 5 che vanterebbe una serie di migliorie e novità componentistiche.

È sempre lo stesso Henderson a gettare ulteriore benzina sul fuoco, e lo fa affermando che un annuncio da parte di Sony riguardo ai suoi nuovi prodotti hardware dedicati al gaming su PS5 è ormai imminente. Sebbene non sia stata confermato se il controller verrà rivelato o meno, alcune fonti vicine all'insider hanno affermato che la compagnia nipponica terrà una presentazione ufficiale la prossima settimana.

Al momento sono state rivelate informazioni su un set di nuove cuffie targate Sony, facenti parte della serie "INZONE", più precisamente nominate INZONE H3, INZONE H7 e INZONE H9. Tutti i modelli sono dotati di un suono spaziale a 360° per i giochi e sono tutti certificati Discord. Di seguito le caratteristiche hardware per ogni modello (i relativi prezzi non sono ancora noti):

INZONE H3: Cuffie cablate, Suono Spaziale a 360°;

INZONE H7: Cuffie wireless, Suono Spaziale a 360°, migliore durata della batteria;

INZONE H9: Cuffie wireless, Suono Spaziale a 360°, Suono con Eliminazione del Rumore.

Oltre alle tre nuove cuffie, Sony rivelerà anche due nuovissimi monitor da gioco con il marchio INZONE, dotati di "caratteristiche esclusive per PlayStation", che includono l'HDR Tone Mapping e l'Auto Genre Picture Mode. Uno di questi monitor sarà per i giochi 4K a 144Hz, mentre l'altro sarà per quelli Full HD a 240Hz. Entrambi i dispositivi sono stati descritti come "perfetti per PS5", hanno ricevuto il supporto VRR (HDMI/G-Sync) e sono caratterizzati da una bassa latenza (1ms GtG). Sony ha anche tenuto a mente l'HDR (DisplayHDR600 in 4K/144Hz, DisplayHDR400 in FullHD/240Hz) per entrambi i monitor. Si ritiene inoltre che entrambi questi monitor saranno dotati di "funzioni di assistenza di gioco", che permetteranno di visualizzare gli FPS, il tempo di gioco, un mirino a schermo, miglioreranno la luminosità in luoghi bui (Black Equalizer) e perfezioneranno la luminosità e il contrasto.

Il leak è corroborato dal fatto che sono già spuntate online alcune immagini ritraenti il nuovo set di cuffie INZONE di Sony.