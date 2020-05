PS5: Sony annuncerà il prezzo di PlayStation 5 all'evento del 4 giugno?

Sony ha finalmente rotto il silenzio e ha annunciato un evento tutto dedicato ai giochi per PS5. A partire dalle ore 22:00 del 4 giugno potremo finalmente affacciarci sulla next-gen della casa giapponese, dando un'occhiata ai giochi in arrivo su PlayStation 5 sviluppati "dai team più grandi e dai più piccoli, da quelli nuovi a quelli consolidati".

Sembra, tuttavia, che per vedere la console dovremo continuare a pazientare. Nel comunicato d'annuncio il presidente e CEO Jim Ryan ha chiarito che questo sarà solamente il primo di una serie di appuntamenti che ci accompagneranno fino al lancio di PlayStation 5, ma ha messo in chiaro che sarà dedicato esclusivamente ai giochi.

C'è qualche possibilità che venga svelato almeno il prezzo di PS5? Ryan non ha detto nulla in merito, ma il Research Director dell'agenzia Ampere Analysis ritiene che sia piuttosto improbabile. "Per quanto riguarda l'hardware, non mi sorprenderei se non venisse effettuato alcun annuncio sul prezzo, anche se solitamente è sempre stato svelato in questo periodo dell'anno, normalmente all'E3, prima del lancio a fine anno".

Il motivo è piuttosto semplice: il Coronavirus. "La crisi del COVID-19 e la situazione economica rendono l'annuncio del prezzo una vera sfida, e in un clima del genere probabilmente ha più senso aspettare più tempo del solito". Alla luce di ciò, è quindi molto probabile che Sony decida di rimandare il reveal del prezzo ad uno dei prossimi eventi.