PS5: Sony annuncia le cover colorate e tre nuovi DualSense

Sony ha annunciato una nuova serie di accessori targati PlayStation per PS5: oltre a tre nuove colorazioni per il DualSense sono in arrivo anche le cover colorate per PlayStation 5, così da personalizzare il look della console.

I DualSense nelle colorazioni Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple andranno ad aggiungersi alle tonalità Bianco ed ai DualSense Cosmic Red e Midnight Black e saranno disponibili dal gennaio 2022 in tutto il mondo. Oltre ai nuovi controller (nuovi lo ribadiamo solo nella colorazione, le caratteristiche restano invariate) faranno il loro debutto anche le cover colorate nelle tonalità Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.

Le cover ufficiali sono compatibili con PS5 e PS5 Digital, Sony precisa che i faceplate verranno venduti separatamente dai controller. Il lancio dei DualSense è previsto per gennaio 2022 in vari paesi tra cui USA, Canada, UK, Francia, Spagna, Germania, Austria, Italia, Portogallo, Singapore e Giappone mentre le cover debutteranno nella prima metà del 2022.



I prezzi non sono ancora stati resi noti, per quanto riguarda i DualSense non dovrebbero esserci variazioni rispetto ai modelli già in commercio mentre le cover non hanno un modello di riferimento per il prezzo e dunque non ci resta che attendere comunicazioni da parte di Sony.