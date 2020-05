PS5: Sony annuncia la data dell'evento di presentazione dei giochi nextgen

L'attesa è finalmente conclusa: dopo tante indiscrezioni e anticipazioni giornalistiche, Sony Interactive Entertainment fissa la data ufficiale dell'evento di presentazione dei giochi nextgen di PlayStation 5.

I vertici del colosso tecnologico giapponese hanno infatti confezionato un video su YouTube per fissare la data e l'ora in cui avremo modo di scoprire quali videogiochi di prossima generazione accompagneranno il lancio di PS5.

Il teaser "PS5: The Future of Gaming" di Sony invita infatti gli appassionati del Monolite Nero a seguire l'evento dedicati ai giochi nextgen di PlayStation 5 che avrà luogo il 4 giugno 2020 alle ore 22:00 italiane.

Come potete facilmente immaginare, la redazione di Everyeye.it seguirà in diretta lo show digitale che presenterà i giochi PS5 per fornirvi un'ampia copertura mediatica sui singoli titoli che saranno mostrati durante questo evento tanto atteso dalla community. Appuntamento alle ore 22:00 del 4 giugno, quindi, per avere un assaggio dell'esperienza che ci attende su PS5 nel corso delle prossime festività natalizie.