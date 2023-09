PS5: Sony annuncia la Deep Earth Collection, serie di cover e DualSense metallizzati

Tra un trailer e l'altro, l'ultimo State of Play ha rappresentato per Sony l'occasione perfetta per svelare al pubblico un intero set di accessori per PlayStation 5 che prende il nome di Deep Earth Collection.

Stiamo parlando di una collezione formata da controller DualSense e cover per personalizzare l'aspetto della console di ultima generazione in tre diverse colorazioni: Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. Ovviamente non si tratta di semplici oggetti rossi, blu e argento, poiché tutti gli accessori del set sono metallizzati e, pertanto, presentano una finitura metallica liscia. Si tratta in poche parole di gadget che vanno ad ampliare la già ricca serie di elementi in vendita nei negozi.

Stando a quanto dichiarato dal colosso nipponico sul suo blog, i giocatori potranno iniziare a prenotare i controller wireless DualSense e le coperture della console PS5 nei colori Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver direttamente da direct.playstation.com o dai venditori selezionati a partire dal prossimo 4 ottobre 2023 alle ore 10:00 italiane. Il prezzo consigliato sarà di 59,99 euro per le coperture e di 74,99 euro per i DualSense.

