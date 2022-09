PS5, Sony annuncia il DualSense a tema God of War Ragnarok: eccolo in video

Oltre ad aver messo in mostra il nuovo Story Trailer di God of War Ragnarok, Sony ha presentato nel corso del suo nuovo State of Play una nuova variante del DualSense ispirata proprio al nuovo action-adventure di Santa Monica.

Il controller PlayStation 5 in edizione limitata si rifà quindi il look in vista dell'arrivo del nuovo tortuoso viaggio di Kratos e Atreus, e lo fa proprio omaggiando i due principali protagonisti del gioco. I colori bianco e blu richiamano naturalmente le fredde e innevate ambientazioni che visiteremo mentre daremo la caccia alle divinità del pantheon norreno. Potete dare uno sguardo a questo nuovo DualSense tramite il trailer riportato in apertura e lo scatto che trovate più in basso.

"Preparati ad affrontare la battaglia del Ragnarök grazie a questo controller wireless Dualsense in edizione limitata. Ispirato al mondo norreno di Midgard, il controller è caratterizzato da un esclusivo motivo a due colori, un gelido blu e un bianco ghiaccio, con i simboli del lupo e dell'orso che rappresentano Kratos e Atreus".

Come precisato sulle pagine del PlayStation Blog, il DualSense a tema God of War Ragnarok sarà disponibile lo stesso giorno di lancio del gioco, ovvero dal 9 novembre. Intanto i pre-order saranno aperti già dal 27 settembre.