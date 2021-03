PS5: Sony annuncia l'evento Play! Play! Play! con Resident Evil Village e FF7 Intergrade

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato lo show Play! Play! Play! in programma il 21 marzo alle 12:00 (ora italiana). Si tratta essenzialmente di un Talk Show con protagonisti gli sviluppatori di due giochi in arrivo: Resident Evil Village e Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Questi gli unici due titoli annunciati fino ad oggi ma non è chiaro se durante il programma (della durata di 60 minuti) ci sarà spazio per mostrare altri giochi oppure no. Non è chiaro neanche se verranno mostrate nuove sequenze di gameplay dei due giochi citati dal momento che la stessa Sony si riferisce all'evento come ad un Talk Show.

Per Resident Evil Village saranno presenti il direttore di Capcom Morimasa Sato, la modella Kayo Satoh e Hatsune Matsushima mentre per Final Fantasy VII Remake parteciperanno il producer di Square Enix Yoshinori Kitase e gli intrattenitori Hatsune Matsushima e Takuya Nakamura. Lo show verrà trasmesso su YouTube in giapponese, non sembra essere prevista la presenza di sottotitoli in lingua inglese, in quanto l'evento è pensato esclusivamente per il pubblico asiatico.

Resident Evil Village è atteso per il 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S mentre Final Fantasy VII Intergrade arriverà il 10 giugno su PlayStation 5.