PS5: Sony svela la nuova data dell'evento di presentazione dei giochi

Inizialmente previsto per il 4 giugno e poi rinviato a causa delle proteste e delle rivolte nate dopo l'omicidio di George Floyd, l'evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5 ha finalmente ricevuto una nuova data.

Lo show "The Future of Gaming", che ci porterà alla scoperta dei primi titoli che caratterizzeranno la prossima generazione di PlayStation, prenderà il via alle ore 22:00 di giovedì 11 giugno. L'informazione, a dire il vero, non è ancora stata diffusa pubblicamente da Sony mediante i propri canali, bensì è trapelata in anticipo attraverso un banner pubblicitario su Twitch. In calce alleghiamo lo screenshot che siamo riusciti a scattare prima della fine dell'inserto promozionale. Il posticipo, per fortuna dei giocatori più curiosi, si è rivelato piuttosto limitato, esattamente come accaduto con eventi come il PC Gaming Show 2020, che pure ha subito un rinvio di una sola settimana.

Ovviamente, la redazione di Everyeye non si farà trovare impreparata e si cimenterà in una lunga maratona. Vi aspettiamo alle ore 14:00 di giovedì 11 giugno sul canale Twitch di Everyeye per un Q&A Tech dedicato alle specifiche tecniche di PlayStation 5, mentre dalle 15:00 comincerà la maratona vera e propria, un lunghissimo pre-show con commenti, analisi e un recap di tutte le informazioni su PS5 in attesa dell'evento vero e proprio che, ribadiamo, comincerà alle ore 22:00. Vi aspettiamo numerosi!