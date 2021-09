PS5: Sony annuncia le nuove cuffie Pulse 3D Midnight Black

A quanto pare, Sony non è intenzionata a proporre colorazioni alternative solo del DualSense di PlayStation 5 ma anche di altri accessori. A tal proposito, nel pomeriggio è arrivato l'annuncio di una nuova colorazione per le Pulse 3D.

Chiunque abbia acquistato un DualSense in versione Midnight Black potrà a breve abbinare la periferica di controllo alle cuffie wireless con microfono dello stesso colore. Il colosso giapponese ha confermato infatti l'arrivo delle Pulse 3D Midnight Black, cuffie con microfono che permettono di trarre il meglio dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 e immergersi totalmente nei giochi che supportano tale feature. A proposito di supporto, Sony ha confermato che con uno dei prossimi firmware della console verrà implementato anche un menu per l'equalizzazione attraverso il quale i giocatori in possesso delle Pulse 3D (anche della colorazione bianca) potranno selezionare vari preset pensati per i vari generi videoludici o crearne di nuovi. Il prezzo consigliato della periferica dovrebbe essere il medesimo dell'altra colorazione e il suo arrivo sugli scaffali è previsto per il mese di ottobre 2021.

Avete già scoperto le novità dell'ultimo firmware di PlayStation 5, disponibile per tutti da questa mattina?