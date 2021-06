PS5: Sony apre il programma di Beta testing per nuovi firmware, ma non in Italia

Il nuovo Vice Presidente Senior della Platform Experience di SIE, Hideaki Nishino, si affaccia sulle pagine del PlayStation Blog americano per annunciare l'apertura del primo, importante programma di Beta testing per nuovi firmware di PlayStation 5.

Il servizio lanciato da Sony, similarmente a quanto proposto da Microsoft con il programma Xbox Insider, consente agli interessati di aggiornare la propria PS5 con l'ultima versione in anteprima del firmware in sviluppo.

In questo modo, la community può interagire direttamente con i progettisti di Sony Interactive Entertainment e condividere la propria esperienza d'utilizzo con i futuri software di sistema di PS5. Il portale per registrarsi al programma di Beta testing dei firmware di PlayStation 5 è attivo da oggi, giovedì 17 giugno, ma solo per giocatori maggiorenni di Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia. Almeno in questa prima fase, quindi, non sarà possibile fare a beta tester del firmware PS5 in Italia.

Nel lanciare il nuovo programma di Beta per il software di sistema di PS5, Nishino ricorda le novità che hanno caratterizzato gli ultimi aggiornamenti firmware della console nextgen come l'archiviazione estesa USB, i miglioramenti all'interfaccia utente e le funzionalità social.