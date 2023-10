PS5: Sony si aspetta vendite record a Natale grazie a Marvel's Spider-Man 2

Ormai superato il problema dello shortage dei semiconduttori, e con Marvel's Spider-Man 2 ancora fresco di uscita, Sony si aspetta grandi numeri da PlayStation 5 durante l'imminente periodo natalizio. A dichiararlo ai microfoni di Barron's è stato Eric Lempel, Senior Vice President and Head of Global Marketing presso Sony Interactive Entertainment

Dopo essere stata frenata dalle problematiche che hanno rallentato la distribuzione delle console next-gen, PlayStation 5 si avvicina al periodo natalizio 2023 lanciata dal debutto esplosivo di Marvel's Spider-Man 2, il gioco Sony più velocemente venduto di sempre nelle prime 24 ore dalla distribuzione sul mercato. Pertanto, la casa nipponica nutre grandi aspettative nei confronti delle performance della sua console.

"Abbiamo avuto console un po' qua e là durante le ultime tre festività, ma questa è la prima volta che siamo al completo e ne siamo entusiasti. Abbiamo lanciato PS5 nel 2020 e la realtà è che ci è voluto del tempo per recuperare il ritardo, come tutti gli altri nel mondo, con alcune carenze di componenti dovute al COVID. Ma ora siamo entusiasti che chiunque desideri una PlayStation 5 potrà averne una.

Le nostre aspettative su PlayStation 5 sono davvero grandi. Ci aspettiamo una delle stagioni più forti della nostra storia in termini di vendite di console. È una combinazione dell'ottimo prodotto che abbiamo e dei titoli rilasciati dal momento del lancio, nonché del recente Marvel's Spider-Man 2.

Lempel ha poi discusso di PlayStation VR 2 e del ruolo che il visore ricopre nella strategia di Sony nel gaming: "E poi c'è la realtà virtuale. Il segmento VR è importante per noi. È una categoria che può aiutarci nell'innovazione. Non sarà mai l'unico modo in cui le persone giocano, ma sono felice che ci siamo. Ci sono grandi esperienze da vivere e ai consumatori piace davvero. Ma per noi è un business nascente. È qualcosa di cui vogliamo far parte, ma non è la proposta principale che abbiamo in questa stagione. PlayStation 5 è il nucleo".