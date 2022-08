PS5: Sony brevetta un nuovo sistema di feedback per gli stick del DualSense

Sony Corporation ha depositato un nuovo brevetto legato ai controller da gaming e ipoteticamente al DualSense di PlayStation 5 o ad una versione aggiornata e migliorata del joypad. Di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Il brevetto in questione è legato alle levette analogiche che sfrutterebbero un fluido non newtoniano per offrire un feedback aptico migliore? Fluido non newtoniano? Tranquilli, si tratta semplicemente di un materiale (o meglio, una sostanza) che di fatto agisce come fluido potendo modificare la propria viscosità in caso di forza maggiore, in altre parole il feedback degli stick del controller dovrebbe così risultare più realistico, reagendo meglio a più livelli di pressione.

Vedremo mai questo brevetto in azione? Difficile dirlo, nel mondo della tecnologia vengono depositati quotidianamente centinaia di brevetti e non è detto che si riesca effettivamente a trovare un loro reale utilizzo commerciale, la registrazione del brevetto serve però per proteggere la propria idea da utilizzi non autorizzati.

Recentemente Sony ha depositato anche un nuovo brevetto del Dev Kit PS5 con un pannello che permetterebbe un miglior assortimento del rumore elettrico, secondo molti questa miglioria potrebbe debuttare in futuro su PlayStation 5 PRO ma anche in questo caso si parla di pura speculazione e non ci sono certezze di alcun tipo in merito.