PS5: Sony brevetta un 'tutor intelligente' per finire i livelli dei giochi più difficili

Mentre in rete continuano a tenere banco le considerazioni sul possibile chatbot di PS5, il nuovo brevetto depositato dai progettisti di Sony descrive un'interessante sistema di "tutor intelligente" su PlayStation 5 che sappia fornire dei consigli ai giocatori della console nextgen.

La documentazione dell'ultimo brevetto registrato dal colosso tecnologico giapponese descrive infatti il funzionamento di un "assistente digitale" che tenga traccia dell'esperienza di gioco degli utenti per offrire loro dei suggerimenti attraverso dei messaggi ingame.

I diagrammi e le schede esplicative che accompagnano il brevetto ci aiutano a chiarire la natura di questo servizio che, a quanto sembra, dovrebbe essere integrato nel sistema operativo di PS5 e, quindi, accessibile in tutti i videogiochi nextgen.

Una delle immagini d'esempio del brevetto ricrea una scena iconica di God of War per rappresentare l'idea alla base di questo sistema di assistenza digitale ai giocatori: nel bozzetto, notiamo infatti la presenza di un riquadro che invita il giocatore a riflettere sul fatto che "il tuo tempo stimato per il completamento di questo livello è di 45 minuti. Se decidi di utilizzare la risorsa X, il tempo di completamento stimato potrebbe ridursi a 25 minuti". Si tratterebbe, quindi, di un servizio attivabile dagli utenti per ottimizzare il proprio tempo di gioco e facilitare la progressione dell'esperienza di gameplay nei livelli dei titoli più difficili.

Naturalmente, non sappiamo se questa funzione approderà mai su PlayStation 5 sin dal lancio o in un periodo immediatamente successivo tramite un aggiornamento del firmware. Intanto, vi ricordiamo che in rete si moltiplicano i rumor e le teorie sulle possibili date dell'evento di presentazione di PS5.