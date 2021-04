PS5: Sony potrebbe cambiare il design per far fronte alla carenza di componenti

Nonostante PS5 sia arrivata a quota 7.8 milioni di unità distribuite, il problema della carenza di scorte resta molto concreto e a quanto pare difficilmente risolvibile nel breve termine. Una situazione che continua a creare inconvenienti in tutto il mondo.

La scarsa disponibilità dei semiconduttori che compongono la console, così come la mancanza di ulteriori componenti, impedisce una produzione più sostenuta, con moltissimi giocatori che ancora oggi non riescono a trovare l'ultima console Sony nei negozi sia fisici che online. Hiroki Totoki, CFO di Sony, non si aspetta che il problema della carenza di scorte venga risolto già quest'anno, nonostante PS5 stia vendendo più velocemente di PS4 e la produzione nell'ultimo periodo sia leggermente aumentata con 3,3 milioni di unità vendute negli ultimi tre mesi.

Eppure, secondo Totoki, una soluzione per risolvere la situazione potrebbe esserci: per arginare la mancanza dei semiconduttori, il CFO suggerisce la possibilità di trovare vie alternative attraverso l'utilizzo di risorse secondarie e, se necessario, cambiare addirittura il design della console. Un punto, quest'ultimo, che tuttavia Totoki non ha approfondito e che potrebbe essere per ora soltanto una sua idea personale. Al momento, infatti, Sony non ha mai lasciato intendere di voler cambiare il controverso design del loro ultimo sistema d'intrattenimento e nulla fa pensare ad un cambio di rotta nel breve termine. Ma se stravolgere il design interno ed esterno della console potrebbe essere l'unica soluzione per venire incontro all'elevata domanda, non è per forza da escludere la possibilità di seguire anche tale strada.

La certezza è che ci sono grandi piani per il futuro della piattaforma: Sony investirà pesantemente sui first party e le collaborazioni esterne per PS5, in modo da renderla sempre più irrinunciabile. Scorte permettendo.