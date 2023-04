PS5, Sony cancella 'davvero tanti giochi': lo rivela Shuhei Yoshida

Sono davvero numerosi i titoli che popolano il mercato videoludico, ma sappiamo bene come tanti progetti, alcuni dei quali non ne sentiamo mai parlare, vengono internamente cancellati da publisher e studi di sviluppo.

A conferma di quanto massiccia sia questa operazione di selezione all'interno dell'industria è stato Shuhei Yoshida, volto storico di Sony PlayStation e ad oggi al capo della divisione indie della compagnia nipponica.

"PlayStation accoglie nuove idee e molte falliscono. Facciamo un prototipo, valutiamo, decidiamo se dedicarci più tempo e risorse, o semplicemente ci fermiamo. Cancelliamo così tanti giochi", ha detto Yoshida durante un'intervista concessa a The Guardian. "Di solito cerco di convincere lo sviluppatore che sto cercando di salvarlo dal rimanere bloccato su un determinato progetto".

Il dirigente di Sony ha continuato affermando che PlayStation lavora con "persone che hanno idee molto forti", il che rende "così difficile suggerire modifiche o scartare i giochi". "Tutto ruota attorno al talento in questo settore. Ho cercato di aiutarli il più possibile", ha quindi concluso.

Non è di certo una novità scoprire che le grandi aziende si trovano nella posizione di dover continuamente decidere che percorso intraprendere per impiegare nel modo migliore le proprie risorse. Secondo quanto riferito da Jason Schreier in passato, Sony avrebbe cancellato Days Gone 2 oltre al remake di Uncharted Drake's Fortune, tanto per fare degli esempi.