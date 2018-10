PS5: Sony cerca un Senior Product Manager per la campagna marketing della nuova console

Sony Corporation ha pubblicato su LinkedIn un annuncio di lavoro per cercare un Senior Product Manager che possa occuparsi della campagna marketing della prossima PlayStation, pur senza citare PS5 direttamente.

Il candidato farà parte dell'Intelligence Platform Group e si occuperà di "mettere in contatto partner, produttori e sviluppatori hardware e software, nonchè di stabilire la roadmap per la campagna relativa alla prossima generazione di console PlayStation."

Come ribadito in apertura, Sony non cita PS5 o PlayStation 5, limitandosi a parlare di "PlayStation di prossima generazione". Come riportato da alcuni commenti su ResetERA, l'annuncio potrebbe fornire anche una tempistica di massima per il lancio della nuova console Sony, considerando che un ruolo di questo tipo viene generalmente coperto circa 12/16 mesi prima del lancio di un prodotto.

Possiamo quindi ipotizzare che il lancio di PlayStation 5 sia previsto tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020? Difficile dirlo e Sony non si è mai sbilanciata direttamente con una finestra di lancio, recentemente il CEO della compagnia ha dichiarato che "appare chiaro come, a questo punto, ci sia bisogno di un hardware di nuova generazione", anche in questo caso senza nominare mai PS5 o PlayStation 5. Stando ad alcuni rumor, la nuova Playstation 5 potrebbe non rappresentare una vera rivoluzione rispetto a PlayStation 4, con l'obiettivo di mantenere una certa continuità tra le due piattaforme, al momento però si tratta solamente di una speculazione non confermata.