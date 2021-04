PS5, Sony e cloud gaming: continua la collaborazione con Microsoft

Annunciata ormai quasi due anni fa e rilanciata nel maggio del 2020, l'alleanza per il cloud tra Sony e Microsoft sembra star procedendo in maniera positiva.

A riferirlo è Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, nel corso di una recente intervista concessa al portale giapponese Nikkei. Durante la chiacchierata, il dirigente Sony non solo ha promesso al pubblico un grandissimo numero di esclusive per la generazione PS5, ma è anche tornato a discutere di cloud gaming. "Le conversazioni legate allo scambio di idee [con Microsoft] stanno procedendo. - ha assicurato Jim Ryan - Si tratta di cose estremamente interessanti, e spero di poter annunciare la nostra strategia cloud nel momento più opportuno. Nonostante sia possibile utilizzare il cloud per la nostra infrastruttura tecnica, - ha concluso - l'esperienza di cloud gaming che offriremo sarà esclusiva di PlayStation".



Per il momento, dunque, i vertici di Sony Interactive Entertainment preferiscono non sbilanciarsi in maniera eccessiva sul fronte dell'implementazione della tecnologia cloud in casa PlayStation. Il servizio, ad ogni modo, non sembra essere stato posto in secondo piano dal mondo videoludico Sony, al punto che la collaborazione con Microsoft su questo punto sembra procedere senza intoppi da ormai due anni circa.