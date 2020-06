PS5: Sony commenta il design e le due versioni, una senza lettore Blu-Ray

A sorpresa alla fine dell'evento PS5 dell'11 giugno, Sony ha mostrato al mondo per la prima volta il design di PlayStation 5 presentando non uno ma due diversi modelli della console. Con un post sul PlayStation Blog la compagnia ha diffuso maggiori dettagli in merito.

"Al momento del lancio, PS5 sarà disponibile in due versioni: un modello standard con un’unità Ultra HD Blu-ray disc e un modello digitale privo di unità disco. L’esperienza di gioco su PS5 sarà la stessa, quindi starà a te scegliere. Anche se ci sono delle piccole differenze nell’aspetto di ciascun modello, in linea generale desideravamo offrire una console con un design grintoso, straordinario e diverso da qualsiasi generazione precedente di PlayStation."

Viene dunque confermato come le caratteristiche tecniche di PS5 siano le stesse per entrambi i modelli, con la sola differenza legata alla presenza/assenza del lettore Blu-Ray, componente che va a influenzare anche il design, con piccole differenze estetiche tra i due modelli.

Il colosso giapponese ribadisce poi che PlayStation 5 uscirà a fine anno, la data di lancio e il prezzo verranno resi noti più avanti. Annunciati anche nuovi accessori Sony per PS5 come il telecomando, una nuova camera HD, Headset Wireless Pulse 3D e stazione di ricarica per i DualSense.