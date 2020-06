PS5: Sony conferma l'arrivo di console con aspetto personalizzato

Il design di PlayStation 5 è davvero particolare e, pertanto, non è stato gradito dalla totalità dei fan, alcuni dei quali avrebbero preferito una console completamente nera o combinazioni di colore diverse. Ad accontentare tutti arriva quindi Matt MacLaurin, il Vice Presidente della sezione User Experience Design di Sony.

Oltre ad aver confermato che l'interfaccia utente di PlayStation 5 verrà completamente rivisitata rispetto a quella dell'attuale generazione e permetterà ai giocatore di navigare in maniera molto più veloce tra le voci della home, MacLaurin ha anche parlato dell'aspetto estetico della console e della possibilità di vedere in futuro dei design alternativi.

Ecco di seguito le parole di MacLaurin:

"L'hardware di PlayStation 5 consente personalizzazioni che sono impossibili sull'attuale generazione di console. Ci saranno delle edizioni speciali adatte a tutti i gusti."

Insomma, se siete tra i fan del colosso nipponico ai quali non è piaciuta la combinazione bianco/nero della console, mostrata all'evento dedicato ai giochi PS5 dello scorso giovedì, sappiate che in futuro potrebbero arrivare non solo delle colorazioni diverse ma anche dei bundle contenenti console dall'aspetto personalizzato.