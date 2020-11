PS5, Sony conferma: bisognerà scaricare un aggiornamento firmware al lancio

L'ultimo approfondimento del PlayStation Blog con le risposte alle domande più frequenti su PS5 ha fornito numerosi spunti di riflessione e chiarimenti sulla console nextgen di Sony. Uno dei punti toccati da Sid Shuman di SIE cita la necessità, per chi ha acquistato PS5 al lancio, di aggiornare il software di sistema.

Scorrendo la lunga lista dei quesiti più frequenti a cui Sony ha voluto dare risposta prima dell'uscita di PlayStation 5, si scopre infatti che "il primo giorno sarà disponibile un aggiornamento del sistema PS5 alla versione più recente".

L'update del firmware, quindi, avverrà il 12 e 19 novembre, ossia nelle due date indicate dall'azienda nipponica per il lancio nordamericano ed europeo di PS5. L'aggiornamento in questione potrà avvenire sia scaricandolo direttamente dall'interfaccia di PS5 (chiamata Esperienza Utente o UX) che con l'ausilio di una memoria USB esterna formattata in FAT32.

In quest'ultimo caso, proprio come avviene su PS4 basta scaricare l'update del software di sistema su PC dalle pagine di PlayStation.com e trasferire il file d'installazione del firmware più aggiornato sulla memoria esterna connessa ad una delle porte USB della console.

Nell'ultimo approfondimento di Sony, Shuman ha poi offerto un importante chiarimento sul futuro di PS Plus tra giochi gratis PS4 e PS5 mensili, oltre ad aver confermato l'assenza di un browser web su PS5 per il lancio della console.