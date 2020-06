PS5: Sony conferma molti altri giochi in sviluppo e discute di prezzo, valore e digital

Lo show dedicato ai giochi in arrivo sulla console next gen di Sony si è concluso con una gradita sorpresa: l'atteso reveal di quello che sarà il design di PlayStation 5.

L'hardware, come ormai noto, sarà disponibile in due differenti versioni, con una PS5 tradizionale equipaggiata di lettore Blu-Ray ed una PS5 only digital. Su questa scelta è intervenuto Jim Ryan, Presidente di Sony Interactive Entertainment, nel corso di un'interessante intervista concessa alla BBC. Interrogato su quella che sarà la differenza di prezzo tra i due modelli, il dirigente ha escluso la possibilità di discutere già dell'argomento, ma ha invece voluto evidenziare le ragioni che hanno spinto il colosso videoludico a differenziare la propria offerta.



"Molti dei nostri consumatori oggi acquistano esclusivamente in digitale. - ha affermato Ryan - Abbiamo pensato di fare quello che facciamo di solito, ed offrire semplicemente una scelta". Anziché discutere di "prezzo", il dirigente Sony ha preferito evocare il concetto di "valore", sottolineando come il team abbia lavorato per far sì che "il valore complessivo della proposta in termini di console e giochi - varietà, qualità, quantità degli stessi - sia qualcosa in grado di conquistare la nostra community".



Restando in tema di software, inoltre, Jim Ryan ha evidenziato come tra i titoli presentati, tra cui diversi giochi esclusivi PlayStation 5, figurino sia grandi AAA sia produzioni indipendenti. La scelta è stata dettata dalla volontà di evidenziare la differenziazione dell'offerta proposta dal catalogo PS, concludendo con la seguente promessa: "Ed è solo l'inizio. Ci sono così tanti altri giochi che abbiamo in sviluppo".