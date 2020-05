PS5: Sony conferma il lancio a Natale, nessun problema con i giochi

Durante l'ultima conference call per illustrare i risultati finanziari dell'anno fiscale terminato il 31 marzo scorso, Sony Corporation ha parlato brevemente anche di PlayStation 5, confermando che la console arriverà a fine anno come pianificato.

Nonostante le problematiche dovute alla pandemia Coronavirus, Sony non sta registrando particolari problemi con PlayStation 5, il lockdown ha portato a nuove sfide da affrontare ma tutto sembra procedere per il meglio per quanto riguarda produzione e controllo qualità. Il lancio resta previsto per la stagione natalizia 2020 (idealmente, tra fine ottobre e inizio dicembre), nessun problema anche per quanto riguarda lo sviluppo dei giochi dei PlayStation Studios e delle terze parti.

Nella giornata di ieri si era parlato di un possibile lancio di PS5 a ottobre ma Sony ha smentito questa voce, confermando nuovamente che "PlayStation 5 uscirà durante la Holiday Season come precedentemente dichiarato", la data di uscita non è ancora stata resa nota.

Sony non sembra preoccupata neanche per quanto riguarda la distribuzione software, le vendite digitali sul PlayStation Store sono cresciute notevolmente nell'ultimo trimestre fino a rappresentare il 66% del totale, crescita dovuta in parte anche alla chiusura dei negozi e dei centri di stampa e distribuzione dei supporti fisici a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha imposto uno stop a quasi tutti i paesi in Oriente e Occidente.