PS5: Sony conferma la retrocompatibilità hardware con PS4

È arrivata finalmente da parte di Sony la conferma su come funzionerà la retrocompatibilità dei titoli PlayStation 4 sulla console di prossima generazione, PlayStation 5.

L'azienda giapponese ha infatti risposto così ad un fan curioso sulla retrocompatibilità attraverso il profilo Twitter orientale Ask PlayStation JP:

"Se vuoi giocare un gioco PlayStation 4 supportato da PlayStation 5, puoi riprodurlo semplicemente inserendo il disco nella nuova console se si tratta della versione fisica o scaricarlo dalla raccolta se parliamo dell'edizione digitale. Ricorda che se vuoi giocare i tuoi giochi PS4 su disco anche su PS5 devi accertarti di acquistare la standard edition della console next-gen, dotata di lettore. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati dalla carenza di informazioni specifiche sulla retrocompatibilità di PS5."

Insomma, a differenza di quanto avviene con i giochi Xbox 360 su Xbox One tramite l'emulazione software, nel caso di PlayStation 5 basterà inserire il disco di un qualsiasi titolo supportato per iniziare subito a giocare senza la necessità di scaricare una versione del gioco creata appositamente per la macchina di nuova generazione.

A proposito di giochi fisici e digitali, avete già letto del perché Sony abbia scelto un prezzo così accattivante per la PS5 Digital Edition?