PS5, Sony conferma: niente vendite in negozio per il giorno di lancio anche in Italia!

Con un messaggio condiviso sulle pagine del PlayStation Blog ufficiale, Sony conferma le anticipazioni delle ultime ore e annuncia che PS5 non sarà venduta in negozio per il giorno di lancio: anche in Italia, la console nextgen sarà disponibile dal day one solo attraverso gli store online.

Nella nota del PS Blog viene infatti sottolineato come "al fine rispettare i protocolli di sicurezza per l’emergenza COVID-19 e salvaguardare giocatori, rivenditori e il personale coinvolto, vogliamo confermare che il giorno del lancio (19 novembre) gli acquisti saranno disponibili unicamente tramite gli store online dei nostri rivenditori partner".

In base a queste disposizioni, nessuna console potrà essere acquistata nei negozi il giorno di lancio: Sony invita perciò tutti gli appassionati a non accamparsi e a non creare code davanti agli store poiché PS5 non potrà essere acquistata in negozio. Chi ha effettuato il preordine con ritiro in negozio dovrebbe comunque poter procedere con questa modalità, ma solo su appuntamento e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza legati alla pandemia da Coronavirus.



