PS5: Sony ha contribuito allo sviluppo della GPU RDNA 2

Nel corso della lunga presentazione di ciò che si nasconde sotto il cofano di PlayStation 5, avvenuta nel corso del tardo pomeriggio di ieri, Mark Cerny ha fornito anche dei dettagli molti interessanti circa lo sviluppo della GPU RDNA 2.

Stando infatti a quanto dichiarato dal designer e programmatore, il colosso giapponese non si è limitato ad inserire nella console di prossima generazione quanto prodotto da AMD, ma ha deciso di collaborare con l'azienda produttrice di hardware per personalizzare ciò che diventerà il cuore pulsante di PS5. Nel corso del lungo discorso di Cerny è anche emerso che i contributi dati da Sony allo sviluppo di questa GPU personalizzata potrebbero avere dei risvolti anche in ambito PC:

"Se una GPU dedicata arriverà su PC quasi in contemporanea con la nostra prossima console, ciò significa che la nostra collaborazione con AMD ha dato i suoi frutti ed ha permesso di godere di questa tecnologia in entrambi i mondi. Questo mette in evidenza come Sony non si sia limitata ad inserire in PS5 un semplice componente per PC".

Tra le funzionalità alle quali Sony ha attivamente contribuito dovremmo trovare il risparmio energetico e l'ottimizzazione delle prestazioni.

