PS5: Sony crede nel 'concetto di generazione' ma continuerà a supportare PS4

In coincidenza dell'ultima presentazione del controller DualSense di PS5, Eric Lempel di Sony ha discusso con il presentatore e giornalista Geoff Keighley del "concetto di generazione" e del supporto futuro a PS4.

Il boss del marketing della divisione PlayStation di Sony ha spiegato all'organizzatore del Summer Game Fest che PS4 era e rimane un elemento centrale per l'azienda nipponica, confermando che i giocatori dell'attuale Monolite Nero vedranno approdare ancora molti nuovi titoli sulla propria console.

Nel delineare la strategia nextgen di Sony, Lempel specifica che "crediamo in tutto ciò, così come in tutte le fantastiche funzionalità di PS5 di cui abbiamo parlato e che ci aiuteranno davvero a elevare l'esperienza di gioco nel corso della prossima generazione. In molti casi, non possiamo portare questo genere di esperienze sulle console precedenti, hai bisogno di nuovo hardware e di nuovi dispositivi per fare in modo che gli sviluppatori possano offrirvi quello che volete".

Fatta questa dovuta precisazione sul concetto di generazione da parte di Sony, il dirigente della compagnia giapponese ha poi rassicurato coloro che non intendono abbracciare da subito la nextgen di PS5 e spiegato che "PlayStation 4 è una parte importante di tutto ciò che facciamo e continuerà ad esserl. C'è ancora molto in arrivo su PS4. Penso che in queste settimane stiamo assistendo all'arrivosu PS4 di alcuni tra i più grandi titoli di questa generazione e ciò avverrà anche in futuro. PS5 è il nostro prodotto nextgen, ma abbiamo ancora molto per le persone su PS4. C'è ancora un sacco di vita in quel prodotto".